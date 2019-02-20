إلزام ملياردير هندي بدفع 80 مليون دولار لشركة سويدية

أدانت المحكمة العليا في الهند الملياردير الهندي "أنيل أمباني" بتهمة ازدراء المحكمة وأمرته بدفع 5.7 مليار روبية (80 مليون دولار) لشركة معدات الاتصالات السويدية "إريسكون".

كانت "إريسكون الهند" قد وقعت عام 2014 اتفاقا مدته 7 سنوات مع شركة ريليانس كوميونيكشنز" الهندية لإدارة وتشغيل شبكة الأخيرة. وفي العام الماضي أقامت "إريسكون" دعوى أمام المحكمة العليا في الهند بسبب مستحقات متأخرة قيمتها 5.5 مليار روبية لدى شركة الاتصالات، حيث أصدرت المحكمة الحكم لصالح الشركة السويدية اليوم الأربعاء.

وتضمن الحكم الصادر اليوم انتقاد "أمباني" رئيس مجلس إدارة "ريليانس" بسبب "العجرفة" وغرمته واثنين من مديري شركته بعشرة ملايين روبية لكل واحد منهما.

وقال قضاة المحكمة إن "أماني" وموظفيه "انتهكوا تعهداتهم" وتعمدوا مخالفة الأوامر الصادرة لهم بسداد مستحقات "إريكسون".

وفي حالة عدم دفع المتهمين الثلاثة الغرامات لشركة "إريكسون" خلال 4 أسابيع سيواجهون عقوبة الحبس لمدة ثلاثة شهور.

يذكر أن "أمباني" دفع بالفعل 1.18 مليار روبية لدى خزينة المحكمة.