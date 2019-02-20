توقيع عقد يتيح السياحة الفضائية

المصدر: موسكو - د ب أ

وقعت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» وشركة «سبيس أدفنتشرز» الأمريكية، عقداً لتمكين سائحي الفضاء من قضاء إجازة على متن محطة الفضاء الدولية، بحيث يشارك في رحلة الفضاء شخصان في الوقت نفسه.

وقال ديمتري روجوزين رئيس «روسكوزموس» على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «هذا هو أول عقد لرحلة رواد الفضاء الهواة، بعد غياب السائحين منذ 10 أعوام على متن محطة الفضاء الدولية».

وتقول الشركة الأمريكية: «سافر ما يزيد على 550 شخصاً إلى الفضاء، منذ بدء القيام برحلات الفضاء المأهولة. يسرنا أن نتمكن من إتاحة الفرصة لكم».