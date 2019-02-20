القمر الثلجي العملاق يظهر في سماء دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان-Ⅶ تصوير: دينيس مالاري

مشهد بديع ثري بجماليات القمر، تجلّت فيه عظمة الخالق وقدرته، شكّلته الظاهرة الفريدة التي زيّنت سماء الإمارات والمنطقة ليلة البارحة، وهو ما تعكسه هذه الصور التي التقطت من ملعب التنس في منطقة القرهود بدبي، حيث ظهر فيها القمر العملاق بمشهديات خلابة، وهو عادة ينشأ عن تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض، وتسمى هذه الظاهرة علمياً «الاقتران القمري».

مسافة

ويعد القمر الذي ظهر البارحة، حسب مواقع إخبارية متنوعة، الأكبر لتصادفه مع كونه بدراً، لأنه في أقرب أوضاعه إلى الأرض، حيث تبلغ المسافة بين مداره وكوكبنا 365800 كيلومتر.

وأجمع علماء الفلك والفضاء على تسميته «القمر الثلجي العملاق»، ويأتي في المرتبة الثانية عقب «قمر الذئب الدامي العملاق» الذي ظهر في 21 يناير الماضي. وإضافة إلى ذلك، فإن «القمر الثلجي العملاق» ثاني قمر عملاق على التوالي بعد «قمر الذئب الدامي العملاق».