الغوص عميقاً مصدر طاقة فائقة للقرش الأبيض

المصدر: كانبرا - د ب أ

أفادت دراسة أجراها باحثون أستراليون، بأن أسماك القرش الأبيض الكبير، تغوص لعمق يصل إلى 108 أمتار في المحيط، وتسبح عائدة إلى السطح لتوفر الطاقة عند البحث عن الفقمة لصيدها.

وتساعد هذه «الاستراتيجيات السلوكية» أسماك القرش على الوصول بطاقتها إلى أقصى حد، وتسمح لها بزيادة معدلات الالتقاء بالفقمة سريعة السباحة، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة «ذاكومباني أوف بوليجيستس»، أمس. وذكرت الدراسة، أن هذه الطريقة شبيهة بالتربص بالفريسة، بدل السباحة لمسافات طويلة بسرعة للصيد. وعرضت أسماك القرش سلسلة من السلوكيات الانزلاقية الموفرة للطاقة خلال المراحل التنازلية من الغوص التي يليها الصعود النشط.