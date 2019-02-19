رحلة سنوية بدرجة حرارة 40 تحت الصفر

المصدر: ■ دبي - أشرف رفيق

يضطر مئات السكان من قومية الكازاخ (أهالي كازاخستان) إلى السفر سنوياً في رحلة محتمة ولازمة يقومون بها تحت درجة حرارة -40 مئوية بين شهري فبراير وأبريل، يقطعون خلالها نحو 100 ميل في ظروف جوية قاسية عبر جبال الطاي في غربي منغوليا، من أجل الوصول إلى سهول خضراء ترعى بها مواشيهم.

وقد تتبعت كاميرا مصوّر صحيفة «ديلي ميل» رحلة شوهان وزوجته بيرنا، من الكازاخ، اللذين ينتقلان مع أبنائهما 6 مرات سنوياً داخل إقليم بيان أولغي.

وتخيّم الأسر في حديقة «تافان بوجد» الوطنية، وهو المكان الذي يزوره آلاف من الزائرين والسائحين خلال أشهر الشتاء. ويستغرق المهاجرون نحو 5 أيام لعبور جبال الطاي والوصول إلى مكان التخييم. وتعد تلك بداية هجرة فصل الربيع.