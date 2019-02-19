«البدر العملاق» في سماء المنطقة اليوم

المصدر: دبي - البيان

تشهد المنطقة العربية اليوم، وصول القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض لهذا العام، في ظاهرة تعرف بـ«موضع الحضيض» أو «البدر العملاق»، إذ يصل البدر وهو في هذه الحالة لمسافة تقارب نحو 357 ألف كم، وبسبب كونه في أقرب موضع له من الأرض فإن حجمه الظاهري سيبدو أكبر بـ14%، وإضاءته أشد بـ29% .

وحسب إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، فإن هذه الزيادة تدريجية، حيث يقترب القمر من الأرض في موضع الحضيض كل شهر قمري، لكن أحياناً يكون هذا الاقتراب مع كون القمر بدراً فيظهر متألقاً.