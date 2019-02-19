تربي 90 حيواناً في منزلها

المصدر: دبي - البيان

تربي أودري راتشيل من ولاية أتلانتا الأمريكية، 90 حيواناً أليفاً في منزلها ومزرعتها، وتكلفها تربية هذا الكم المتنوع، 10 آلاف دولار سنوياً.

وفتحت أودري منزلها لحيوانات من جميع الأشكال والألوان والأحجام، حتى بلغ عددها 90 حيواناً، وتسمي معظمها بأسماء شخصيات فيلم «ملك الخواتم». ومن الحيوانات التي تربيها أودري، 12 كلباً و8 دجاجات و4 ببغاوات و4 خيول و4 طواويس و4 فئران ومعزتين. وقالت أودري إنها عندما كانت طفلة، كانت غرفتها مليئة بدمى الحيوانات الأليفة، لأنها لم تكن تستطيع أن تحصل على حيوانات حقيقية. وقالت إنها تسمي حيواناتها بأسماء شخصيات الأفلام، لأنها تعشق السينما والأفلام.