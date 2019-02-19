«لوفيغارو»: تصميم برج جميرا يعكس بصمة دبي الرقمية

المصدر: ■ إعداد: فاتن صبح

إنها المدينة صاحبة البصمة الخاصة مجدداً، إنها دبي التي تحتفي وفق ما كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية العريقة، ببرج جميرا، أضخم أبراج دبي المستقبل.

وقد أفصحت «دبي القابضة»، إحدى أكبر الشركات العقارية في الإمارات عن خطط بناء البرج الضخم أخيراً، حيث تولت شركة «سكيدموري أوينز أند ميريل»، وهي إحدى أهم الشركات المعمارية الأمريكية تصميم البرج العملاق الذي يصل ارتفاعه إلى 550 متراً، ويرتكز على أشكال هندسية دائرية مستوحاة من «تموجات الكثبان الرملية المتناغمة لصحراء الإمارات وواحاتها».

وتجدر الإشارة، كما أوردت الصحيفة الفرنسية إلى أن تلك «التموجات المتناغمة» ليست إلا إعادة إنتاج مثالية للبصمة الرقمية التي اتسمت بها مدينة دبي انعكاساً لروحية التطور بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء البرج بمرحلتها الأولى التي انطلقت رسمياً في 31 يناير المنصرم بحلول العام 2023، علماً أن المشروع يحمل الرقم 14 من بين الأبنية الشاهقة والأبراج التي يزيد ارتفاعها على 300 متر في ربوع الإمارة.

ويقع برج جميرا في وسط الحي الحديث من مدينة دبي، داون تاون جميرا تحديداً. وينقسم الشكل الهندسي اللافت ذو الشكل البيضوي إلى جزأين ضخمين متمايزين بهدف إتاحة دخول أكبر قدر ممكن من الضوء وتتصلان عند نقاط متعددة. وتوجد عند قاعدة البرج العديد من المتاجر المطلة على واجهات مائية ونوافير ومسارح ضخمة تراعي تلاؤم المعلم المعماري الضخم مع مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية.

وتضم واجهة البناء الضخم عدداً من الشاشات الرقمية العملاقة التي تسمح بعرض محتوى متنوع من الرسائل والمعلومات الترويجية ومقاطع الأفلام الدعائية الملونة. ويبرز من ضمن الميزات العديدة لبرج جميرا المرتقب، تضمنه لمطعم فاخر يقع على ارتفاع 450 متراً دون أن ننسى طبعاً المنصات والمساحات والإطلالات البانورامية بتقنية 360 درجة التي توفر إمكانية الاستمتاع بمشاهدة أجمل مناظر مدينة دبي.