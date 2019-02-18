عين الصحراء

المصدر:
  • تصوير: زيشان أحمد
التاريخ:

زرعت قيادة دولة الإمارات في نفوس أبناء الوطن، قيمة العلم وأهمية الابتكار، فأسست لأجيال تحمل فكر المستقبل وما يُمكن أن تقدمه لوطنها في شتى المجالات، كما هي هذه الطالبة، مريم حسن، من إمارة الفجيرة، المسكونة بهاجس حماية الوطن، إذ ابتكرت نموذج مدرعة سمتها «عين الصحراء»، مهمتها كشف مواقع العدو عن بعد من خلال كاميرا رؤية ليلية، وهي تسعى لتطوير ابتكارها مستقبلاً، فهنيئاً للإمارات بقيادتها، وهنيئاً لها بأبنائها وبناتها.

 

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