المصدر: تصوير: زيشان أحمد

زرعت قيادة دولة الإمارات في نفوس أبناء الوطن، قيمة العلم وأهمية الابتكار، فأسست لأجيال تحمل فكر المستقبل وما يُمكن أن تقدمه لوطنها في شتى المجالات، كما هي هذه الطالبة، مريم حسن، من إمارة الفجيرة، المسكونة بهاجس حماية الوطن، إذ ابتكرت نموذج مدرعة سمتها «عين الصحراء»، مهمتها كشف مواقع العدو عن بعد من خلال كاميرا رؤية ليلية، وهي تسعى لتطوير ابتكارها مستقبلاً، فهنيئاً للإمارات بقيادتها، وهنيئاً لها بأبنائها وبناتها.

الطالبة مريم حسن، من الفجيرة تحمل همّ جنود الوطن، وتبتكر مدرعة سمتها "عين الصحراء"، مهمتها كشف مواقع العدو عن بعد من خلال كاميرا رؤية ليلية، وتسعى لتطوير ابتكارها مستقبلاً، فهنيئاً للإمارات قيادتها وهنيئاً لها أبناؤها وبناتها



تصوير: زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tnhQcrQo7i — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ فبراير ٢٠١٩