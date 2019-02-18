المصدر: البيان الإلكتروني

يجب علينا أحياناً أن ندقق النظر في عيني الشخص لمعرفة لونهما. لكن ماذا تخفي هاتان العينان؟ وما هي طباع صاحبهما أو صاحبتهما؟ حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء.

عادة ما تكفي نظرة قصيرة واحدة إلى عيني الشخص المقابل لنا لتخبرنا مشاعرنا الداخلية ما إن كنا نجده جديراً بالثقة أو جذاباً أو خفيف الظل. وهنا يلعب لون عينيه دوراً مهماً في تحديد مثل هذا الانطباع، بحسب دويتشه فيله.

لقلة عددهم، يعد أصحاب العيون الخضراء من الأشخاص النادرين في هذا العالم، إذ تتراوح نسبتهم بين 2 إلى 4 بالمائة من البشر، مقارنة بأصحاب العيون البنية الذين يكونون قرابة 90 بالمائة من البشر.

يُذكر أن العيون الخضراء هي ليست خضراء في حقيقة الأمر، فعيون جميع البشر في الأساس زرقاء اللون، لكن نسبة الميلانين وتركيزه هي التي تؤدي لظهور الألوان المختلفة في العين. فالعيون البنية، على سبيل المثال، تحتوي على أكبر قدر من الميلانين.

لكن بغض النظر عن هذه الحقيقة العلمية، ما هي الطباع المُميزة لأصحاب العيون الخضراء؟ إليكم هذه الحقائق:

1. أكثر إبداعاً:

توصلت دراسة أُجريت في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا إلى أن الأشخاص بعينين خضراوين يبدون قدراً كبيراً من الإبداع.

2. أكثر الألوان تفضيلاً:

لو أُتيح للبشر أن يختاروا لون عينيهم، لما اختاروا غير اللون الأخضر، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني عن الدراسة العلمية.

3. قوة التحمل:

الأشخاص من أصحاب العيون الخضراء أكثر قدرة على تحمل الألم والتعاطي مع التجارب الحياتية المؤلمة، كما توصل باحثون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.

4. أكثر إثارة وجاذبية:

يتمتع أصحاب العيون الخضراء بجاذبية كبيرة بغض النظر عن جنسهم، كما أكد استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينزلاند. وعادة ما يربط الرجال لون العينين الخضراوين بجاذبية النمور، وعليه تحظى صاحبات تلك العيون بعنصر جذب خاص.

5. توهج وحماسة:

كشف استطلاع للرأي، أُجري في لوس انجولس الأمريكية، أن الأشخاص الذين لهم عينان خضراوان أكثر حماسة ورومانسية وحساسية، وأنهم عادة ما يفضلون العلاقات العاطفية الطويلة والدائمة.