«ديلي ميل»: دبي تحمي بيئتها

المصدر: دبي- البيان

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن دبي حريصة على حماية بيئتها، وأن حركة النهضة العمرانية الهائلة التي شهدتها دبي خلال العقود الثلاثة الماضية، والناجمة عن ازدهارها التجاري والسياحي الهائل، لم تثنها عن الاضطلاع بدورها في حماية البيئة والمساهمة في حمايتها من الأخطار التي تهددها، وهو ما تمثل في عدة مبادرات منها مشروع «دبي لإعادة تأهيل السلاحف».

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً مصوّراً خاصاً عن المشروع، وذكرت أنه الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وذكر التقرير أنه يهدف إلى توفير العلاج ومختلف الظروف الأخرى التي من شأنها الحفاظ على السلاحف البحرية، كونها واحدة من أكثر المخلوقات في العالم المُعرضة بشدة لخطر الانقراض.

وأفاد التقرير، بأن مشروع «دبي لإعادة تأهيل السلاحف» يقع داخل فندق «برج العرب»، أغلى فندق في العالم، المطل على شاطئ «جميرا». وأضاف، إن المشروع يخضع لإدارة «مكتب حماية الحياة البرية في الإمارات».