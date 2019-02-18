تحذيرات من الإنسان الآلي على البشر

المصدر: ■ دبي- أشرف رفيق

حذر علماء ناشطون من خطورة الإنسان الآلي القاتل على البشر، وطالبوا بمنع تطويره. ورغم أن المحارب الآلي لا يزال قيد التطوير، بل وفي إطار الخيال العلمي، فإن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني أن الماكينات التي لها القدرة على مهاجمة أهداف دون تلقين من البشر، يمكن أن تتطور في وقت قريب جداً.

وطالب باحثون وعلماء وناشطون في مؤتمر الرابطة الأمريكية للعلوم المتطورة في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، بأن هذه الأنواع من الإنسان الآلي، تمثل الثورة الثالثة في الحروب، بعد البارود والأسلحة النووية.

وقالت ماري ويرهام الناشطة في حملة «أوقفوا المحارب الآلي القاتل»، إن هناك حاجة إلى الشجاعة للتوصل إلى اتفاقية. وأضافت أن أمن العالم ومستقبل البشرية معلق بالتوصل إلى حظر على المحارب الآلي القاتل.