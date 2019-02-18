«فاينانشال تايمز»: دبي مركز التصميم والابتكار في الشرق الأوسط

المصدر: ■ إعداد - سيد صالح

وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية دبي بأنها مركز التصميم والابتكار في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة أخيراً عبر حسابها الشخصي على «تويتر» تقريراً عن مشهد التصميم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء التقرير تحت عنوان «التصميم يزدهر في الشرق الأوسط»، وأكد التقرير أن دبي هي التي تقود مشهد التصميم المزدهر في المنطقة، وتضلع بدور المركز الرئيسي للابتكار فيها.

وذكر التقرير أن حوالي 80% من مساحة دولة الإمارات باتت أرضاً خصبة للمصممين والمبتكرين، ومنهم الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، المصممة التي تعيش في الشارقة ومؤسسة علامتها التجاريّة الخاصة «من تصميم هند» لابتكار الأواني الفخاريّة.

وأضاف التقرير أن الاهتمام المتزايد على نحو لافت بالتصميم في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، جعلها واحدة من الوجهات الرئيسية التي تتيح للمصممين فرص التطور والنجاح.

وتطرق التقرير إلى دبي على وجه التحديد، فوصفها بأنها أرض الفرص الحقيقية للمصممين والمبتكرين في المنطقة.

وتناول التقرير أيضاً الابتكار في تصميم المباني بدبي، وتطرق إلى طموح دبي لجعل 25% من مبانيها الجديدة مطبوعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفقاً للاستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2016.

وذكر التقرير أن هذه الاستراتيجية ستجعل دبي مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم. وأضاف أن دبي تمتلك بالفعل في جعبتها إنجازاً عالمياً رائداً في هذا الشأن، وهو مكتب دبي المستقبل، والذي بُنِيَ في نفس عام إطلاق الاستراتيجية، ويُعَدُ أول مبنى في العالم مطبوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد التقرير أن دبي خاضت تجربة فريدة على مدى فترة الربع قرن الأخيرة في مجال بناء المجتمعات العمرانية وتأسيس البيئة الخاصة بكل مجتمع.

وخصص التقرير مساحة للحديث عن «أسبوع دبي للتصميم»، ووصفته بأنه اكتسب عن جدارة سمعة بأنه منصة قوية لإطلاق وإبراز مواهب المصممين الناشئين في كل فروع التصميم، سواءً المباني، الديكور، الملابس، الحلي وغيرها.

وأضاف التقرير أن التصميم بات مجالاً مهنياً بارزاً في دبي وصار صناعة منتعشة تشهد تنوعاً وإضافات جديدة كل يوم.

وتضمن التقرير أيضاً مقابلات مع أبرز المصممين في دبي. كما عرض بالصور إبداعات بعضهم، ومنهم ليث مهدي، علياء المزروعي والجود لوتاه.