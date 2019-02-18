يزرعان ملفوفة عملاقة بحجم إنسان

المصدر: ■ دبي - عمر حرزالله

تمكنت امرأة أسترالية وزوجها من زراعة نبتة ملفوف عملاقة تضاهي حجم شخص وإبعاد الآفات عنها أكثر من تسعة أشهر.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن روزماري نوروود وزوجها شون كادمان، وهما من جاكي مارش، بدآ بزراعة الخضراوات العملاقة في أبريل العام الماضي في دار الضيافة السياحية البيئية.

وقالت نوروود إنه بينما لم تحقق نجاحاً على الدوام، لكنها عزت نجاحها الأخير إلى «الربيع الجيد الحافل بالرطوبة والأمطار الجيدة والطقس الحار في أوائل الصيف».

كما قام الزوجان بتقليب الكرنب المجاور للسماح للنبتة العملاقة بالنمو بوتيرة خاصة. وكان عليهما وضع الملفوفة تحت شبكة دقيقة لمنع إصابتها بالآفات ومنع الرخويات والفراشات من غزوها. وأوضحا أن هذه الملفوفة العملاقة تكفي لتوفير طعام مدة أسبوعين.