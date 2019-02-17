«فيس تيون».. ثورة تقنية لتجميل الوجه

المصدر: دبي - البيان

تحول الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تطبيق «فيس تيون» لإجراء تعديلات على صور وجوههم لتصبح ملائمة بالوسائط الاجتماعية. ووفقاً لـ«ديلي ميل» فإن التطبيقات وأدوات تحرير الصور، قد تصبح في وقت قريب شيئاً من الماضي بفضل عملية تجميل تتزايد شعبيتها وتعد بتحسين ملامح الوجه وتوازنها دون جراحة، حيث يُستخدم أنبوب دقيق لحقن الوجه بحشوات من حمض الهيالورونيك لملء الفراغات دون إحداث أي كدمات.

وازدادت شعبية هذه التقنية بفضل التأثير المتزايد باستمرار للوسائط الاجتماعية، إذ تتيح تجميل مناطق الوجه وإيجاد كونتور طبيعي له.