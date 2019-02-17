وسيلة مبتكرة لعلاج مرضى الزهايمر

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

اكتشف باحثون في جامعة «كورنويل» البريطانية، وسيلة لعلاج المصابين بالزهايمر وتحسين ذاكرتهم، عن طريق فتح الأوعية الدموية في الدماغ.

ومن المعروف أن الزهايمر يتسبب بتقليل تدفق الدم إلى الدماغ، وقد وجدت أحدث الدراسات العلمية أن ذلك قد يكون ناجماً عن التصاق خلايا الدم البيضاء بداخل جدران الأوعية الدموية الدماغية.

وأفادت «ساينس ديلي» بأنه في الدراسة التي أجريت على الفئران، لاحظ الباحثون البريطانيون تحسن أداء الذاكرة والدماغ بسرعة كبيرة عندما أزالوا هذه المعوقات، وقد تغير هذه الطريقة قواعد اللعبة، إذا ما تم تم تطبيق الآلية نفسها على ملايين المرضى الذين يعانون الزهايمر في جميع أنحاء العالم، وفقاً للباحثين.

واكتشف الباحثون هذه النتائج عن طريق المصادفة، عندما حاولوا وضع تخثرات في الأوعية الدموية لأدمغة فئران مصابة بالزهايمر لمعرفة تأثيرها.