سمكة قرش ضخمة تعلق في سنارة صيد بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تفاجأ ثلاثة صيادين من مواطني إمارة الفجيرة؛ هم النوخذة عيد أحمد سليمان والصياد عبدالله بارون والصياد يوسف بارون، بسمكة قرش ضخمة تعلق بسنارة الصيد، واستغرقت مدة سحبها حوالي الساعتين لضخامتها وقوتها، حيث تمكن الصيادون الثلاثة وبمعاونة 13 من أصدقائهم الصيادين الذين كانوا على مقربة من المكان من ادخالها للقارب.

ونتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح ضخامة حجم سمكة القرش،

"البيان" تواصلت مع الصياد عبدالله بارون، الذي أوضح أن وزن القرش يصل إلى قرابة 400 كيلو غرام، وأنهم قاموا بصيدها عن طريق سنارة عادية من دون الأدوات الخاصة بصيد أسماك القرش، مضيفاً أن العملية استغرقت منهم وقتا وجهدا كبيرين.