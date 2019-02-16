المندي اليمني يغزو جزيرة غيغو الكورية

المصدر: يونهاب

لفت الانتباه مطعم يقدم أكلات حلالاً من إعداد لاجئين يمنيين في مدينة غيغو، التي تقع في جزيرة غيغو السياحية في جنوب كوريا الجنوبية.

ووفقاً لما ذكره مكتب كوريا الجنوبية لمنظمة اللاجئين للأمم المتحدة السبت، فان مطعم "وردة" الذي افتتح في شهر نوفمبر من العام الماضي في حي سامدو-دونغ في غيغو، يجد اقبالا بصورة مستمرة من قبل سكان المدينة والسياح الأجانب والكوريين.

وتدير مطعم "وردة"، وهو مطعم الحلال الوحيد في غيغو الذي يراعي المبادئ الاسلامية، صاحبة المطعم المواطنة الكورية ها مين-غيونغ (38 عاما) مع الطباخ اليمني محمد أمين العمري (35 عاما)، حيث يقوم بإعداد الأطباق والمواطن اليمني سامي البدني (23 عاما) ويقوم خدمة تقديم الطعام.

وبدأت علاقة "ها" مع اليمنيين الذين قدموا اللجوء في الجزيرة عندما سمحت لبعض اليمنيين الذين ليس لهم مأوى بالإقامة في صالة تدريب الرقص الخاصة بها.

وبعد أن عرفت أن معظم اللاجئين اليمنيين في الجزيرة يعانون من ناحية الأكل لعدم التمكن من مطعم حلال، قررت "ها" افتتاح المطعم بمساعدة مقربيها.

ووجد المطعم اقبالاً كبيراً، ليس فقط اليمنيين في الجزيرة، بل السياح الذين يزورون الجزيرة، سواء كانوا كوريين أم أجانب يرغبون في تذوق أكلات يمنية نادرة في الجزيرة.

ويقدم المطعم أكلات يمنية مثل المندي والمظبي وعربية مثل الكباب والفلافل والحمص، ويخص اليمنيين بتخفيض الى النصف