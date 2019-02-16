شركة تعتذر عن خصومات أجرتها في يوم الحب

المصدر: لندن - رويترز

أثار عرض خصومات قدمته شركة للاتصالات في هونج كونج بمناسبة يوم الحب، حفيظة دعاة المساواة بين الجنسين، كونه أتاح خصماً على أجهزة الكمبيوتر المحمول بالنسبة للرجال.

وعلى المكانس الكهربائية ولوازم المطبخ للنساء. واعتذرت شركة إتش.كيه.تي للاتصالات بعدما أثار العرض الذي أرسلته هذا الأسبوع لبنك إتش.إس.بي.سي غضب موظفي البنك الذين رأوا أنه ينطوي على تمييز بين الجنسين.

وقال مصدر قدم صور العرض إلى رويترز، إن موظفي إتش.إس.بي.سي في هونج كونج ولندن، انتقدوا العرض بشدة كونه، برأيهم، يعزز التفرقة والتمييز بين الجنسين.ففي صفحات العرض المزينة برسومات قلوب وردية، شمل الجزء المخصص للعروض المقدمة للرجال أجهزة كمبيوتر محمول وكاميرات وسماعات لاسلكية، بينما شمل الجزء الخاص بالعروض المقدمة للنساء خمسة أنواع مختلفة من المكانس الكهربائية وخلاطاً وصنبور مياه للمطبخ.