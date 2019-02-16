كرنفال السعادة

المصدر: تصوير: إبراهيم صادق

السعادة في الإمارات أصبحت أسلوب حياة، حيث ترافق الجميع في حلهم وترحالهم، كما هؤلاء الأطفال بالصورة، الذين اعتلت ملامحهم ابتسامة واسعة تحكي شعورهم بالسعادة الغامرة وهم يتابعون عروضاً فنية يقدمها «مهرجان السعادة» في رأس الخيمة.

والذي يقام على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان وكورنيش القواسم، حيث يعزز ويدعم رؤية الإمارة وحرصها على أن تكون وجهة سياحية عائلية متميزة.

السعادة في #الإمارات أصبحت أسلوب حياة، حيث ترافق الجميع في حلهم وترحالهم، مثل أولئك الأطفال الذين اعتلت ملامحهم ابتسامة واسعة، وسكنت السعادة قلوبهم، وهم يتابعون عروضاً فنية يقدمها #مهرجان_السعادة في #رأس_الخيمة.



تصوير- إبراهيم صادق #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Zm8qhwZ0R4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 15, 2019