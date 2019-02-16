كرنفال السعادة

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  • تصوير: إبراهيم صادق
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السعادة في الإمارات أصبحت أسلوب حياة، حيث ترافق الجميع في حلهم وترحالهم، كما هؤلاء الأطفال بالصورة، الذين اعتلت ملامحهم ابتسامة واسعة تحكي شعورهم بالسعادة الغامرة وهم يتابعون عروضاً فنية يقدمها «مهرجان السعادة» في رأس الخيمة.

والذي يقام على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان وكورنيش القواسم، حيث يعزز ويدعم رؤية الإمارة وحرصها على أن تكون وجهة سياحية عائلية متميزة.

 

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