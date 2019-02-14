ترسم صوراً فائقة الواقعية بكلتا يديها

المصدر: دبي - عمر حرز الله

من الصعب رسم صور ملونة فائقة الواقعية بيد واحدة، ومحاولة رسم صورتين منفصلتين بكلتا اليدين تبدو مستحيلة.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مستحيلاً، فإن الرسامة الهولندية رجاسينا، تبدو أكثر إثارة للإعجاب، حيث تصدرت عناوين الأخبار للمرة الأولى في عام 2010، عندما كانت طفلة، إذ كانت قادرة على رسم صور واقعية بصورة لا تصدق للمشاهير، باستخدام قلم رصاص بسيط.

وقد شحذت مهاراتها كفنانة، عندما كبرت، وبدأت برسم صور فوتوغرافية حقيقية منذ ذلك الحين بيدها اليمنى، واكتشفت لاحقاً أنها قادرة على الرسم أيضاً بيدها اليسرى. ليس ذلك فحسب، بل يمكنها الرسم بكلتا اليدين في الوقت نفسه، فبطريقة ما توزع اهتمامها على صورتين منفصلتين ومختلفتين تماماً.