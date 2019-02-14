عصير الكرفس لعلاج الأكزيما

المصدر: دبي - البيان

كشفت امرأة أسترالية تعاني الأكزيما الشديدة منذ سنوات كيفية علاج حالتها دون أن تنفق ثروة على الستيرويدات والكريمات، حيث كان الطفح الجلدي يعاود الانتشار ما إن تتوقف عن استخدام تلك العقاقير.

ونقلت «ديلي ميل» عن الطالبة الأسترالية المتخصصة في مجال التغذية ريني موات (26 عاماً)، قولها إن الأكزيما انتشرت في أنحاء جسمها منذ طفولتها، وكانت تسبب لها حكة وألماً شديداً.

واختفت الأكزيما في سنوات المراهقة، لتظهر مرة أخرى على وجهها ورقبتها.

واكتشفت لاحقاً أن شرب عصير الكرفس أفضل علاج لحالتها، وهو ما أكده الخبراء. دبي - البيان

اعتُقل، أخيراً، طالب في جامعة «مايوردي سان ميغيل»، في كوتشابامبا ببوليفيا، أثناء محاولته أداء امتحان القبول في الجامعة نيابة عن طالبة، متنكراً في هيئة امرأة.

وأفاد موقع إخباري بأن بريان ج. البالغ من العمر 19 عاماً، الطالب في هندسة الأنظمة بالجامعة نفسها، حاول إجراء اختبار القبول في كليته، هذه المرة نيابة عن الطالبة جوسلين سي، محاولاً خداع موظفي الجامعة، فوضع شعراً مستعاراً ومكياجاً على وجهه وارتدى ملابس النساء. ولسوء الحظ، كان يجلس في مقدم قاعة الامتحان، حيث أمكن لجميع الأساتذة والمساعدين رؤيته، وسرعان ما لفت الانتباه إليه، بسبب عصبيته وتوتره. وجاء أحد المساعدين وسأله عمن يكون، وعندما أجاب بأنه جوسلين سي، لم يصدقه الرجل وكشف أمره.