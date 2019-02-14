يتنكر بزي امرأة في امتحان القبول

المصدر: نيويورك - رويترز

من بين نحو 3000 متنافس ينبحون ويهزون ذيولهم، تمكن الكلب «كينج» من نوع «واير فوكس» من انتزاع لقب «أفضل كلب» في عرض أقيم في نيويورك أول من أمس.

وتغلب كينج في المسابقة التي نظمها «وستمنستر كينيل كلوب» في نيويورك على جميع منافسين من 203 أنواع من الكلاب، قادمين من مختلف الولايات الأمريكية ومن 14 دولة، ليفوز بالمسابقة التي استمرت يومين في ماديسون سكوير جاردن.

قال جابرييل رانجل مدرب كينج: «لا يمكنني وصف ما حدث الليلة.. بعد الفوز بهذا العرض الرائع ليس هناك شيء آخر بحق يمكن الفوز به».

ويبلغ كينج من العمر 7 أعوام وأصبح الكلب الخامس عشر من نوع واير فوكس الذي يفوز بهذا اللقب مع مدربه رانجل من كاليفورنيا الذي حقق بذلك ثالث فوز له مع كلب بلقب «أفضل كلب في العرض».