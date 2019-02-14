كاردشيان: عدم الابتسام يجنبنا التجاعيد

وجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان (34 عاماً)، نصيحة غريبة لمن يرغب في تجنب تجاعيد الوجه. وقالت كيم إن أفضل طريقة لتجنب التجاعيد، هي «عدم الابتسام».ولدى سؤالها حول ما إذا كانت تستخدم كريماً معيناً لمكافحة التجاعيد، أو تخضع لحقن في الوجه، أجابت كيم: «فقط لا أبتسم». وأضافت «هذا الأمر جعلني لا أرغب في الابتسام».

وأوضحت «بعدما أنجبت طفلتي، كنت أشعر أنني لا أريد الابتسام للأشخاص الذين سخروا مني ووصفوني بالبدينة، بسبب أمر لا أستطيع التحكم فيه». وأضافت: «حتى إذا كنت أشعر بثقة أكبر، فإنني لا أريد أن أكون الفتاة التي تبتسم في كل صورة».