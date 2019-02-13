فيتامين «سي» لخفض السكري

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

أظهرت دراسة أسترالية جديدة، أن تناول أقراص فيتامين «سي» مرتين يومياً، يمكن أن يساعد الملايين من المصابين بالسكري من النوع الثاني عبر خفض مستويات السكر وضغط الدم في أجسامهم. ووجد الباحثون في جامعة «ديكين» بملبورن الأسترالية، وفقاً لـ«ديلي ميل»، أن تناول جرعتين من أقراص فيتامين «سي» من عيار 500 ملغ زهيدة الكُلفة، بعد الوجبات، يقلل السكر في الدم، حيث بلغ الانخفاض لدى المتطوعين 36%.

وقال الباحث الرئيس البروفيسور جلين وادلي، إن خصائص مضادات الأكسدة لفيتامين «سي» يمكن أن تساعد على مقاومة المستويات العالية من الجذور الحرة الموجودة لدى مرضى السكري الذين يعانون من بعض الأمراض المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم الذي انخفضت مستوياته أيضاً.