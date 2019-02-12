هنغاريا تزيد المساعدات للأسر لمنع انقراضها

المصدر: دبي - البيان

تعتزم الحكومة الهنغارية زيادة المساعدات المالية والإعانات بشكل كبير للأسر التي لديها العديد من الأطفال.

وتهدف التدابير التي أعلنها رئيس الحكومة خلال خطاب «حالة الأمة» إلى تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال وإبطاء تراجع عدد سكان البلاد.

وتشمل المزايا إعفاءً من ضريبة الدخل الشخصية مدى الحياة للنساء اللواتي ينجبن 4 أطفال على الأقل، وتشجيعهن على إنجاب المزيد.

وستقدم الحكومة الهنغارية كذلك دعماً بقيمة 2.5 مليون فورنت (6800 جنيه استرليني) لشراء سيارة ذات 7 مقاعد للعائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر؛ وتقديم قرض منخفض الفائدة قدره 10 ملايين فورنت (27000 جنيه استرليني) للنساء دون سن الأربعين اللواتي يتزوجن للمرة الأولى.

وقال أوربان إن المبادرة تهدف إلى «ضمان بقاء الأمة المجرية» وعدم انقراضها في المستقبل.