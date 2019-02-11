الذكاء الصناعي يرسم «ذاكرة المارة» بملايين

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

تجني لوحات فنية ترسم باستخدام الذكاء الصناعي، ملايين الجنيهات الإسترلينية في مزاد في بريطانيا، وفق ما قالته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اللوحات المعروضة، هي أول جيل من أعمال الذكاء الصناعي تباع في مزاد. ويرسم الذكاء الاصطناعي اللوحات من البداية للنهاية، وينتج صوراً لوجوه سيدات ورجال لم يرها أحد من قبل، ولن تظهر مرة أخرى، لأنها فريدة.

برنامج الذكاء الصناعي لرسم الأعمال الفنية، يسمى «ذاكرة المارة»، وسوف تباع الأعمال الناتجة عنه في مزاد تنظمه شركة سوثبي العالمية للمزادات في لندن الشهر المقبل. وتتوقع الشركة أن تباع تلك الصور، بما يتراوح بين 30 و40 مليون إسترليني.

وهناك مخ اصطناعي ذكي متصل بشاشات، ويرسم عليها خطوطاً لا متناهية، تنتج وجوهاً لسيدات ورجال، كل في إطار منفصل. وسوف يكون محبو الفنون الذين يشاهدون تلك الصور، الوحيدين الذين يرونها، لأنها لن تتكرر مرة أخرى.

أبدع هذا البرنامج، الفنان ألماني، ماريو كلينغمان، الذي يعد المشترين بلوحات فريدة من نوعها، وأصلية، ولن تتكرر مرة أخرى.