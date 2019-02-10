تصميم فريد

المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

Ⅶ يشكل «لامير دبي» في منطقة جميرا، وجهة شاطئية عالمية المستوى، تغني تنوع التجارب التي توفرها دبي للمقيمين والزوّار، وأحد أضخم المشاريع السياحية في «دار الحي»، إذ صمم «لامير دبي» بطريقة فريدة مستوحاة من الحياة البحرية، حيث تجد الأخشاب والأشجار وجميع الأشكال المستوحاة من الحياة البحرية، ما يجعل من زيارة هذا المشروع تجربة استثنائية توفر إطلالات راقية على شاطئ الخليج العربي.

يشكل "لامير دبي" في جميرا، وجهة شاطئية عالمية المستوى، تغني تنوع التجارب التي توفرها دبي للمقيمين والزوار، وأحد أضخم المشاريع السياحية في #دبي



تصوير - عيسى البلوشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iOqpr7YjxY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ فبراير ٢٠١٩