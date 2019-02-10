«أسواق بلا نفايات» في كندا

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

لم يعد ممكناً للعملاء في متجر للأطعمة بفانكوفر، أن يجدوا رفوفاً للسلع المعبأة بشكل فردي أو لفات من الأكياس البلاستيكية التي يستخدمونها لنقل أطعمتهم إلى المنزل.

وليس في الأمر سهو أو خطأ، فقد أتاحت سلسلة التوريد الشهيرة لمتجر «ندى»، بيع المئات من المنتجات الغذائية دون تغليف، للاستخدام المفرد، الذي يضيف النفايات إلى حاويات القمامة. ويتم ذلك من خلال وضع الأطعمة في أوعية قابلة لإعادة الاستخدام، يجلبها الزبون معه من المنزل.

وصاحبة المتجر عضو في مجموعة من رواد الأعمال المهتمين بالبيئة، الذين يتبنون شعار «أسواق بلا نفايات»، في جميع أنحاء كندا، في محاولة لمساعدة الكنديين وصناعة البقالة، على تقليل النفايات، وسط تخمة قمامة عالمية.