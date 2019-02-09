منزل طفولة ترامب يباع بـ 3 ملايين دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

بات اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافياً لرفع قيمة البيوت التي عاش فيها، فبعد بيع المنزل الذي ولد فيه مقابل 2.14 مليون دولار، نجح موقع «إير بي إن بي»، عملاق توفير خدمة السكن الجاهز في أمريكا، أخيراً ببيع المنزل الذي قضى فيه ترامب طفولته، مقابل 2.9 مليون دولار، ويضم المنزل تذكارات خاصة بالرئيس الأمريكي ترامب، تشمل مجسماً بالحجم الحقيقي له مصنوع من الورق المقوى،.

وذلك وفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية، الذي نقل عن وكالة أسوشيتد برس قولها إن السعر المطلوب لشراء هذا المنزل يعد الأعلى مقارنة بأسعار العقارات في نفس المنطقة.