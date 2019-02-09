الأطفال يستمدون ذكاءهم من أمهاتهم وليس من آبائهم!

المصدر: البيان الالكتروني

نقلت مونت كارلو عن مارين بينو قولها في مجلة "نساء اليوم" البلجيكية الصادرة في 08-02-2019 إنه عندما يتعلق الأمر بكل ما هو وراثي، فنحن لسنا متساوين! وإذا كانت نسبة ذكاء أطفالنا عالية، فذلك مردّه إلى الأم!

واستندت كاتبة المقال في حديثها إلى دراسة أجراها معهد الأبحاث الطبية والصحة العامة في اسكتلندا، تبيّن أن الجينات المسؤولة عن الذكاء موجودة في "كروموزوم X" الذي تحمله النساء على شكل XX.

وتضيف بينو أن الباحثين الذين توصلوا إلى هذه النتيجة، قاموا باختبار ما يقرب من 12 ألف شاب وشابة، وذلك بفحص درجة الذكاء لديهم بحسب مؤشر IQ أو "حاصل الذكاء"، الذي بيّن أن الفارق بين درجة ذكاء الأم والطفل لا يتعدى 15 درجة كمتوسط عام، علماً أن أربعين إلى ستين بالمئة فقط من درجة الذكاء هي وراثية، إذ إن هناك عوامل أخرى تؤثر في درجة الذكاء مثل البيئة العائلية والرعاية والاهتمام بالأطفال.

كاتبة المقال تضيف: ليطمئن الآباء، فهم أيضا لهم حصتهم في ما هم عليه أبناؤهم اليوم، إذ إنهم يؤثرون في تنمية أنسجة المشيمة خلال فترة الحمل وفي تنمية الدماغ.