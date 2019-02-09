الاعتذار لكاتب متوفى منذ 70 عاماً عن منع نشر مقاله!

المصدر: لندن - د ب أ

أكثر من 70 عاماً مرّت على قرار المجلس الثقافي البريطاني، رفض مقال حمل عنوان «دفاعاً عن الطهي الإنجليزي» الذي حمل توقيع الكاتب والصحفي الراحل الشهير، جورج أورويل.

حيث كان سبب الرفض متعلقاً بمخاوف بشأن إمكان عدم ملاءمته «للقراء من القارات الأخرى»، إلا أن المجلس، والذي تموّله الحكومة، ويتولى الترويج للغة والثقافة البريطانية في العالم، تراجع أخيراً عن رفضه، مقدماً اعتذاره لأورويل، عبر مدوّنة حملت عنوان «مع الاعتذار للسيد أورويل».

حيث كتب آلاسدار دونالدسون، المحلل بالمجلس: «يبدو أن المنظمة كانت متزمتة في الرفض نوعاً ما وتحرص على تجنب المخاطر في تلك الأيام، وكانت حريصة على تجنب إنتاج مقال عن الطعام، حتى لو كان مقالاً يذكر التأثيرات الكارثية لتقليل حصص الطعام إبان الحرب، في أعقاب شتاء عام 1945».