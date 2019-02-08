ديناصور بلا أسنان عمره 100 مليون عام

المصدر: دبي-أشرف رفيق

اكتشف الباحثون ديناصوراً عاش منذ 100 مليون عام في صحراء جوبي في منغوليا. وكشف الباحثون أن الديناصور كان بحجم الدجاجة الضخمة، وليس له أسنان، رغم أن فكيه قويان جداً.

وكان الديناصور يعيش على البيض والبذور، بفضل عضلات فمه القوية، التي تعوض عدم وجود أسنان، حسب اعتقاد العلماء.

وأطلق الباحثون اسم جوبيرابتور على الديناصور المكتشف أخيراً، نسبة إلى صحراء جوبي، التي عثروا على بقاياه فيها. وكان الديناصور يشبه دجاجة ضخمة، مثل الديناصورات التي ظهرت في فيلم حديقة الديناصورات.

ويقول العلماء، أن غذاء الديناصور على الحيوانات القشرية، يلقي الضوء على أسلوب حياته. وقال البعض إن هذا الديناصور يعيش على النباتات، لأن الجمجمة لا تمكنه من أكل اللحوم، لكن العلماء لا يوافقون على ذلك، ويقولون إنه يحتمل كان يأكل اللحوم والنباتات في نفس الوقت.