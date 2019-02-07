كيمونو الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت مؤسسة يابانية مشروعاً ضخماً لصنع كيمونو يعبر عن كل دولة من دول العالم حتى موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

وسوف تقوم المؤسسة بصنع كيمونو لحوالي 206 دول ومناطق حول العالم تحت شعار "عالم واحد".

ومن الدول العربية التي تم الانتهاء من صنع كيمونو لها توجد الامارات ومصر وتونس والمغرب والأردن، وبقية الدول ستأتي تباعاً.

ويتميز كيمونو دولة الإمارات، الذي عرضه موقع "اليابان بالعربي" بألوانه الزاهية وصور الجمال والنخيل التي تزينه في تناغم رائع مع العمارة الحديثة والنهضة العمرانية المستمرة التي تشهدها الدولة، وقد زين أيضا ببرج خليفة الشهير، وقد تم التقاط صور له في جامع الشيخ زايد الكبير.