أبوظبي تسجّل رقماً قياسياً برصدها أصغر هلال في العالم الإسلامي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح مركز الفلك الدولي بأبوظبي أمس، في تصوير هلال شهر جمادى الآخرة من العاصمة، لتصبح دولة الإمارات بذلك صاحبة الرقم القياسي في تصوير أصغر هلال في العالم الإسلامي، من حيث بعده عن الشمس.

تصوير رقمي

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن فريق الرصد التابع لمركز الفلك الدولي تحرى الهلال منذ الساعة 10:00 صباحاً، باستخدام أحدث تقنيات التصوير الرقمي، وذلك باستخدام كاميرا فلكية متخصصة موصولة بجهاز الحاسوب، بحيث تنتقل الصور مباشرة إلى شاشة الحاسوب، وتتم معالجتها بشكل آلي.

وأضاف إنه كان أول ظهور للهلال في الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت الإمارات، وكان الهلال حينها على بعد 5.2 درجات عن الشمس، واستمر الرصد عدّة ساعات، والتقطت الصورة الأوضح للهلال في الساعة 13:14 ظهراً، وكان الهلال حينها على بعد 5.9 درجات عن الشمس.

تجدر الإشارة إلى أن صفاء الغلاف الجوي في أبوظبي يوم الرصد كان استثنائياً، فقد كانت السماء صافية جداً، إذ قام المركز بقياس قيمة صفاء الغلاف الجوي وقت الرصد وكانت تساوي 0.07، وهذه القيمة نادرة الحدوث في المنطقة، حيث إنها تماثل صفاء الغلاف الجوي في قمم الجبال، وفي المناطق الأوروبية الصافية.