«الأوسكار» بلا مقدم للمرة الثانية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

قالت كاري بيرك، رئيس الترفيه في شبكة «إيه.بي.سي»، إن حفل جوائز «الأوسكار» لن يكون له مقدم رسمي هذا العام، وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ الحفل.

وأضافت بيرك، في تصريحات أول من أمس، إن الفعالية التي تنظم يوم 24 فبراير الجاري، ستتخلى عن مقدم الحفل، و«تكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار».

وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت قد اعتذر في ديسمبر الماضي عن تقديم حفل «الأوسكار» المقبل، إذ لم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عاماً، وكانت في عام 1989.

وأفادت بيرك بأن اتخاذ القرار جاء بعدما وصفته «بالفوضى» التي أعقبت انسحاب هارت، وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل.

وأضافت مخاطبة الصحافيين في اجتماع جمعية نقاد التلفزيون في ضاحية باسادينا في لوس أنجليس، إن أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جوائز «الأوسكار» وعدت شبكة «إيه.بي.سي» العام الماضي بألا تزيد مدة بث التلفزيوني للحفل على 3 ساعات، أي أقل بـ30 دقيقة عن الأعوام الماضية.