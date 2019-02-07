تناول الإفطار لا يساعد على فقدان الوزن

المصدر: رويترز - البيان

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات، أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول وجبة الإفطار يسهم في اكتساب الوزن، لا تعني أن تناول الوجبة الصباحية قد يساعد على فقدان الوزن.

وفحص الباحثون بيانات 13 دراسة شملت تجارب سريرية معظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 30 عاماً، وتناول بعض المشاركين فيها الإفطار، بينما لم يتناوله الباقون. وتوصلت المراجعة إلى أن الذين تناولوا الإفطار اكتسبوا مزيداً من السعرات الحرارية والوزن أكثر ممن تجاهلوا هذه الوجبة.

وربما تكون النتائج مفاجئة للذين يتبعون حمية غذائية، إذ تفيد بأن من التهموا وجبة الإفطار اكتسبوا 260 سعراً حرارياً في المتوسط يومياً أكثر ممن تجنبوا هذه الوجبة، كما زادت أوزانهم بمقدار 0.44 كيلوغرام في المتوسط.

وقالت فلافيا سيكوتيني من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، كبيرة الباحثين في الدراسة الجديدة: «السعرات الحرارية هي السعرات الحرارية أياً كان وقت تناولها، وعلى الناس ألا يأكلوا إذا لم يشعروا بالجـوع».