«فتاة» بانكسي تستقر في متحف ألماني

المصدر: بادن - وكالات

تعد لوحة «فتاة مع بالون» واحدة من أشهر وأفضل اللوحات المعروفة للرسام الشهير بانكسي، والتي تصور طفلة صغيرة تنظر إلى بالون أحمر على شكل قلب، وقد سبق لهذه اللوحة أن صدمت المشاهدين، في وقت سابق، حين مزقت اللوحة نفسها بنفسها جزئياً بعد أن حصل جامع أوروبي غير معروف عليها مقابل 1.4 مليون دولار في مزاد سوثبي، ورغم ذلك بدأ متحف فريدر بوردا في مدينة بادن بادن الألمانية، أمس بعرض لوحة بانكسي «الصادمة» أمام زواره، وذلك حتى 3 مارس المقبل، ومن المقرر أن يتم نقل اللوحة، التي أعيدت تسميتها «حب في السلة» بعد التمزيق، إلى متحف شتاتسغاليري شتوتغارت على سبيل الإعارة الدائمة وفق ما نقلته تقارير عديدة.