«الضحك» مهدئ في جراحات المخ

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إن تحفيز المخ لجعل صاحبه يشعر بحالة مزاجية طيبة يمكن أن يساعد المرضى أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح.

وقال باحثون من جامعة إيموري في مدينة أتلانتا بولاية جيورجيا الأمريكية، في دراستهم التي نشرتها، مجلة «جورنال أوف كلينيكال إنفستيجيشن»، أمس، إن تحفيز منطقة ما في المخ لدى المريض يجعله يضحك فوراً، ويلي هذا الضحك شعور بالراحة والسعادة. ويأمل الباحثون في الاعتماد على هذه الطريقة مستقبلاً لتهدئة المرضى الذين يضطرون للبقاء في حالة اليقظة أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح، غير أن خبيراً ألمانياً متخصصاً شكّك في إمكانية نجاح هذه الفكرة.