الكشف عن هوية صاحب بيضة «إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

«بيضة بلا جنس أو عرق أو دين، هي بيضة فقط، وتتسم بالعالمية»، تلك كانت كلمات كريس غودفري، الرجل الذي كشف عن هويته أخيراً كصاحب الصورة الأكثر شعبية على موقع «إنستغرام»، التي حطمت الرقم القياسي لعلامات الإعجاب التي حازتها، لتتفوق على المليارديرة الشابة كيلي جينر التي وصفت سابقاً بأنها الشخص الذي حظي بأكثر عدد من علامات الإعجاب على مدى التاريخ.

وبحسب مجلة «تايم» الأمريكية، فإن كريس غودفري مدير تنفيذي لقسم الإعلانات بلندن، كان له الفضل في خلق موجة عارمة على موقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور، بمساعدة صديقيه أليسا خان ويلان (26 عاماً) وسي جيه براون (29 عاماً)، إذ منذ تحميلها على الموقع، التقطت صورة البيضة البنية أكثر من 52 مليون علامة إعجاب.