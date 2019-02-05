اكتشاف خلايا مناعية تزيد الوزن

المصدر: دبي ــ البيان

كشف باحثون في جامعة «هارفارد» الأمريكية، عن آلية في مجموعة من الخلايا المناعية موجودة بالقناة الهضمية، يمكنها أن تؤثر في عملية التمثيل الغذائي وتجعلها تحبذ تخزين الدهون على استخدام الطاقة. وقد تساعد هذه النتيجة وفقاً لـ«ساينس ديلي»، على تفسير سبب بقاء بعض الأشخاص نحيفين على الرغم من ممارستهم عادات غذائية تسبب زيادة الوزن.

وتعمل هذه الآلية عندما يكون هناك جين نشط لبروتين يدعى «إنتغرين بيتا 7»، في بعض الخلايا المناعية الموجودة في بطانة الأمعاء الدقيقة. ويأمل الباحثون ابتكار عقار يثبط عمل هذه الخلايا المناعية، وبالتالي فقدان الوزن.