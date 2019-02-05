طائرات مسيرة لمتابعة صحة الحيتان

المصدر: سيدني - رويترز

استعان علماء أستراليون بطائرات مسيرة لجمع عينات من السوائل التي تزفرها الحيتان التي تعد أضخم مخلوقات الأرض، لمتابعة حالتها الصحية. وقالت فانيسا بيروتا، باحث الأحياء المائية في جامعة «ماكواري» في سيدني، إن طائرة مسيرة استخدمت للمرة الأولى؛ لأخذ عينة من مخاط الحوت الأحدب في البحر، بطريقة قد تساعد على متابعة صحة الحيتان حول العالم.

وأضافت: «نأخذ عينة من الرذاذ المرئي الذي يتصاعد من أنف الحوت عندما يصعد إلى السطح ليتنفس»، وذكرت بيروتا و8 من زملائها الباحثين في ورقة بحثية نشرتها دورية «فايروسيز» المفتوحة: «هذه الطريقة قد تمكن في النهاية من فهم أفضل لأنماط ومسببات ظهور الأمراض لدى الحيتان».