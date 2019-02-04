المصدر: دبي - وكالات

عثرت السلطات الأمنية في مطار «تشيناي» الهندي على أنثى فهد صغيرة داخل أمتعة مسافر عند تفتيشها.

وبحسب ما نشرته صحيفة «مترو» البريطانية أمس ، حاول المسافر الذي يبلغ من العمر 45 عاماً تهريب أنثى الفهد إلى الهند، وكاد ينجح، لولا أن سمع أحد رجال الأمن في المطار بالمصادفة صوت أنين منخفضاً صادراً من إحدى حقائب الرجل أثناء تفتيش أمتعته، ليفاجَأ عند فتح الحقيبة بوجود أنثى فهد صغيرة، يبلغ وزنها نحو (1) كيلو جرام، ويبدو عليها الإعياء.

وأضافت الصحيفة أن الرجل خضع لتحقيق ولم يدلِ أثناء التحقيق إلا بأجوبة يغلب عليها طابع المراوغة.