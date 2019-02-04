اكتشاف عجلة حربية تعود للعصر الحديدي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

اكتشف أحد الهواة البريطانيين، عجلة حربية تاريخية، تعود إلى العصر الحديدي في بريطانيا. وقد يحصل مايك سميث، مكتشف العجلة الأثرية، على مليون دولار، لقاء هذا الكشف؛ لأن العجلة المكتشفة لا تقدر بمال. وشعر مايك بالدهشة، عندما أصبح أول مكتشف يجد عجلة حربية تعود إلى ألفي عام، وفق صحيفة «ديلي ميل». وكان عِلية القوم يجلسون في هذه العجلات التي تجرها الخيول، ومعهم الأسلحة. وبدأ العصر الحديدي في بريطانيا عام 800 قبل الميلاد، وانتهى عام 43 بعد الميلاد، عندما بدأ عصر البرونز.