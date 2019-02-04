قرص إلكتروني للاضطرابات الهضمية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طور فريق من الباحثين في معهد «ماساشوسيتس» للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، قرصاً إلكترونياً مصنوعاً من مادة رخوة تشبه «الجيلي»، ما إن يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة، حتى ينتفخ ليصل إلى حجم كرة تنس الطاولة، ويبقى في الداخل لفترة طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي. ويحتوي القرص الإلكتروني على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة 30 يوماً بشكل متواصل، وإذا ما استدعت الحاجة إخراج القرص من معدة المريض، فإنه يشرب سائلاً يحتوي على مادة الكالسيوم، ما يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي.