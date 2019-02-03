فأر يتكهّن بانتهاء البرد القارس في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

بعد أسبوع من البرد القارس في الولايات المتحدة، أعطى جرذ الأرض «بانجسوتاني فيل» وهو أشهر فأر في العالم، سكان أمريكا أملاً أمس، حيث تكهن بنهاية البرد وبدء ربيع مبكر. وفي تقليد يعود لأكثر من 130 عاماً، جرى إغواء الفأر للخروج من جحره في جوبلرز نوب في بلدة بانجسوتاني بغرب ولاية بنسلفانيا التي يبلغ تعداد سكانها 5500 نسمة. وإذا كان اليوم مشمساً ورأى فيل ظله وهرع عائداً إلى جحره، فسوف يستمر الشتاء لستة أسابيع أخرى، ولكن إذا لم يرَ ظله، تقول الأعراف إن الولايات المتحدة ستحظى بربيع مبكر.

ولم يرَ الحيوان القارض ظله عند خروجه، ما يعني أن ربيعاً دافئاً في الأفق، حسب «نادي بانجسوتاني فيل». وتجمع العديد من الأشخاص لمتابعة هذه الفعالية التي بدأت في الصباح الباكر في درجات حرارة تبلغ أقل من 10 درجات تحت الصفر، متجاهلين تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن فيل «لا يمتلك أي مهارات تنبؤ».