جهاز يحوّل الموجات الدماغية لكلمات

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

في إنجاز هو الأول من نوعه تمكن باحثون في الهندسة العصبية بجامعة كولومبيا الأمريكية من ابتكار جهاز يترجم الأفكار إلى كلمات مسموعة ومفهومة.

ووفقاً لـ"ساينس ديلي" فإن هذه العملية تتم من خلال مراقبة نشاط الدماغ لشخص ما، ثم تتيح عملية تكنولوجية إعادة بناء الكلمات التي يسمعها الشخص بوضوح غير مسبوق. وهذا الإنجاز، الذي يسخر قوة أجهزة النطق والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يوفر طرقاً جديدة لأجهزة الكمبيوتر للاتصال مباشرة مع الدماغ، كما أنه يتيح مساعدة الأشخاص العاجزين عن الكلام، مثل أولئك الذين يعانون من التصلب الضموري أو يتعافون من جلطة دماغية، فيستعيدون قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي.