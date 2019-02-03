الصين تشهد أكبر هجرة بشرية سنوية

المصدر: بكين - د ب أ

بدأت أكبر هجرة بشرية سنوية في الصين، حيث يسافر مئات الملايين ليكونوا مع أسرهم للاحتفال بالعام الصيني الجديد الذي يصادف الـ5 من فبراير.

وتتوقع السلطات إجمالي 2.99 مليار رحلة بالسيارات والقطارات والطائرات خلال العطلة التي تستمر 40 يوماً.

وتشير تقديرات لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إلى زيادة بنسبة 8.3% في السفر عبر السكك الحديدية، وبنسبة 12% في السفر الجوي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع عدد الرحلات بالسيارات بنسبة 0.8%. وتتوقع السلطات 1.77 مليون رحلة دولية في المتوسط يومياً خلال الأسبوع الحالي، طبقاً لإدارة الهجرة الوطنية، بزيادة 8.9% مقارنة بالعام الماضي. غير أن العطلة ستكون اختباراً لتضرر الاقتصاد الصيني من الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ويتم الاحتفال بالعام الصيني الجديد في تاريخ مختلف سنوياً، طبقاً للتقويم القمري، وهي أهم عطلة صينية وفرصة للمّ شمل الأسر.