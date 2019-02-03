اكتشاف 50 مومياء في مصر

المصدر: المنيا (مصر) - رويترز

أعلنت وزارة الآثار المصرية أمس، كشفاً جديداً في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، يضم 3 آبار للدفن يؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.

وتضم المقابر عدداً من حجرات الدفن بداخلها نحو 50 مومياء في حالة جيدة لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، من بينهم أطفال، وبعضها ملفوف بلفائف كتانية، والبعض يحمل كتابات بالخط الديموطيقي، وهو أحد الخطوط المصرية القديمة.

كما تضم المقابر عدداً من المومياوات لرجال ونساء لا يزال بعضها يحتفظ ببقايا كرتوناج ملون أو عليه كتابات ديموطيقية أسفل القدمين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري إن طرق الدفن داخل تلك المقابر تنوعت بين الدفن داخل توابيت حجرية أو خشبية أو على الأرض. وأنه تم الكشف عن أجزاء من برديات أرخت في بداية العصر البطلمي حتى العصر الروماني المبكر.