تذاكر لحفلات بينوسيه «ثمنها» حمية نباتية

المصدر: لوس انجليس - رويترز

فاجأت المغنية الأمريكية بيونسيه، متابعيها على انستغرام، البالغ عددهم نحو 123 مليوناً، بإطلاقها مسابقة للفوز بتذاكر مجانية لحفلاتها وزوجها جاي زي مدى الحياة، مقابل اتباع حمية نباتية لمدة شهر.

ووفقاً لقواعد المسابقة سيحصل الفائز على تذكرتين لحفل واحد سنوياً ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أو جولاتهما معا على مدى 30 عاماً. إعلان بيونسيه جاء دعماً لمشروع (غرين برنت) الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات نباتية.

وكانت بيونسيه قد تعهدت بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات تتضمن لحوماً في أيام الاثنين، بينما وعد زوجها جاي زي بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يومياً. يذكر أن مشروع «غرين برنت» من بنات أفكار ماركو بورجس مدرب بيونسيه الشخصي الذي نشر كتابه (غرين برنت).